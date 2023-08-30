Спасскую башню начали реконструировать в 2022 году. Фото: t.me/apparatustatar

Раис РТ Рустам Минниханов посетил обновленную Спасскую башню Казанского Кремля, а также музей, открывшийся после ремонта.

Спасскую башню начали реконструировать в 2022 году. Музей посвящен фортификации крепости и самой достопримечательности на разных исторических этапах.

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, при планировании музея помогали сотрудники Института археологии имени Халикова. В экспозиции - более ста предметов, среди которых элементы вооружения, архитектуры, строительные материалы.

Пространство музея оснастили видеопроекциями, а также информационными блоками на сенсорных экранах.

Для посетителей Спасская башня будет доступна с 1 сентября.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram