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НовостиОбщество30 августа 2023 14:23

Суд приговорил мать-алиментщицу из Заинска к 300 часам обязательных работ

Многодетная мать из Заинска задолжала по алиментам 1,3 млн рублей
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Если мать не начнет погашать долг, ее ждет уголовная ответственность.

Если мать не начнет погашать долг, ее ждет уголовная ответственность.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Заинске суд приговорил к 300 часам обязательных работ жительницу Заинска, которая долгое время не платит алименты. Всего у многодетной матери 9 детей.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по РТ, из-за асоциального поведения женщину лишили родительских прав в отношении пяти ребят. Двое детей - совершеннолетние и живут самостоятельно. Также органы опеки добиваются лишения родительских прав еще на двоих малышей, так как они голодают, а в доме царит антисанитария.

На пятерых детей, которые находятся в приемной семье и детском доме, женщина должна платить алименты, однако не делает этого, потому что не работает. Долг вырос до 1,3 миллиона рублей.

Если мать не начнет погашать долг, ее ждет уголовная ответственность по части 1 ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей».

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