В Казани Рустам Минниханов оценил благоустройство Кремлевской дамбы

Облагороженная территория соединила исторический центр города с новым жилым микрорайоном. Фото: rais.tatarstan.ru

В День республики Татарстан глава региона Рустам Минниханов оценил благоустройства участка вдоль Кремлевской дамбы в Казани – от Центра семьи «Казан» до набережной.

Там обустроили велосипедные и пешеходные дорожки, территорию около воды озеленили. В итоге облагороженная территория соединила исторический центр города с новым жилым микрорайоном, Фестивальным бульваром и сквером «Молодежный».

«На благоустроенной территории планируется проводить велозаезды и марафоны», - сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Длина велопешеходного маршрута составляет два километра, вдоль Кремлевской дамбы установили крутящиеся скамейки и скамейки в виде бревен.

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