Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 10:27

Глава Татарстана Рустам Минниханов представил к награде семь местных жителей

Указы об этом он подписал в преддверии Дня республики
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Документы об этом были опубликованы на сайте главы региона. Фото: rais.tatarstan.ru

Документы об этом были опубликованы на сайте главы региона. Фото: rais.tatarstan.ru

Согласно опубликованным указам, которые в преддверии Дня республики Татарстан подписал глава региона Рустам Минниханов, к медалям и почетным званиям были представлены семь местных жителей.

Так, медали «За доблестный труд» удостоился директор Центра по культурно-досуговому обслуживанию населения Кайбицкого района Венера Сафиуллина, референт главы Татарстана Альберт Галияхметов, исполнительный директор республиканской Ассоциации киокусинкай Алексей Софронов и ветеран труда Роберт Хайруллин.

Также орденом «Дуслык» будет награжден советник ООО «Нижнекамская нефтебаза» Айрат Метшин, почетным званием «Заслуженный нефтяник Республики Татарстан» - директор УК «Алабуга-2. Нефтехимия» Рамиль Гайфуллин, званием «Заслуженный эколог Республики Татарстан» - руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаяз Шакиров.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram