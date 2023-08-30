Глава Татарстана Рустам Минниханов представил к награде семь местных жителей

Документы об этом были опубликованы на сайте главы региона. Фото: rais.tatarstan.ru

Согласно опубликованным указам, которые в преддверии Дня республики Татарстан подписал глава региона Рустам Минниханов, к медалям и почетным званиям были представлены семь местных жителей.

Так, медали «За доблестный труд» удостоился директор Центра по культурно-досуговому обслуживанию населения Кайбицкого района Венера Сафиуллина, референт главы Татарстана Альберт Галияхметов, исполнительный директор республиканской Ассоциации киокусинкай Алексей Софронов и ветеран труда Роберт Хайруллин.

Также орденом «Дуслык» будет награжден советник ООО «Нижнекамская нефтебаза» Айрат Метшин, почетным званием «Заслуженный нефтяник Республики Татарстан» - директор УК «Алабуга-2. Нефтехимия» Рамиль Гайфуллин, званием «Заслуженный эколог Республики Татарстан» - руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаяз Шакиров.

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