Экс-начальника отдела прокуратуры Татарстана арестовали за взятку в виде iPhone

Мужчина пробудет в камере СИЗО минимум до 26 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советский районный суд Казани рассмотрел ходатайство следователей и принял решение отправить под арест бывшего начальника отдела прокуратуры Татарстана по надзору за процессуальной деятельностью СУ СКР по республики. В камере СИЗО мужчина пробудет минимум до 26 октября этого года. Экс-сотрудника надзорного органа обвинили в получении взятки. Тот, в свою очередь, все отрицает.

Напомним, по версии следствия, будучи начальником отдела прокуратуры, мужчина получил взятку в виде смартфона iPhone. За это он должен был похлопотать о том, чтобы фигурантке уголовного дела о распространении наркотиков смягчили статью.

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