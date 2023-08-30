В День города в Казани открыли движение по мосту «Миллениум»

На одной из сторон полностью заменили асфальт. Фото: скриншот

В эту среду, 30 августа, в День республики Татарстан и города в Казани открыли движение по мосту «Миллениум» в сторону улицы Вишневского. Начиная с июня проезд там был закрыт в связи с капитальным ремонтом сооружения.

«Первые подарки городу от дорожных рабочих», - отметила пресс-служба мэрии столицы Татарстана в своем официальном телеграм-канале.

Отметим, что это был только первый этап капремонта моста «Миллениум». В рамках его рабочие восстановили гидроизоляцию, полностью заменили асфальт и частично пролетные строения с опорами. Второй этап работ на другой стороне моста намечен на следующий год.

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