В Казани раньше срока запустили движение по мосту на улице Фучика

Проезд там должны были открыть только на День города и республики Татарстан. Фото: комитет внешнего благоустройства Казани

В этот вторник, 29 августа, в Казани на один день раньше намеченного срока открыли движение транспорта по отремонтированному мосту на улице Фучика, сообщает комитет внешнего благоустройства города.

«На мосту починили несущие конструкции, положили новый асфальт, установили ограждения и элементы освещения», - отчитались в Комитете.

Кроме этого, рабочие там сделали так, что во время ливней пешеходы не будут ходить по колено в воде и грязи. Для них также расширили тротуар. Отметим, что реконструкция моста на улице Фучика была проведена в рамках строительства Вознесенского тракта.

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