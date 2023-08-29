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НовостиОбщество29 августа 2023 15:09

В Казани раньше срока запустили движение по мосту на улице Фучика

В рамках ремонтных работ там обновили не только асфальт, но и несущие конструкции
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Проезд там должны были открыть только на День города и республики Татарстан. Фото: комитет внешнего благоустройства Казани

Проезд там должны были открыть только на День города и республики Татарстан. Фото: комитет внешнего благоустройства Казани

В этот вторник, 29 августа, в Казани на один день раньше намеченного срока открыли движение транспорта по отремонтированному мосту на улице Фучика, сообщает комитет внешнего благоустройства города.

«На мосту починили несущие конструкции, положили новый асфальт, установили ограждения и элементы освещения», - отчитались в Комитете.

Кроме этого, рабочие там сделали так, что во время ливней пешеходы не будут ходить по колено в воде и грязи. Для них также расширили тротуар. Отметим, что реконструкция моста на улице Фучика была проведена в рамках строительства Вознесенского тракта.

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