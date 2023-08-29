В Татарстане с начала года средняя зарплата жителей выросла на 16,4%

Налог на доходы физических лиц поступил в консолидированный бюджет региона в размере 69 миллиардов рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане за семья месяцев 2023 года средняя зарплата жителей выросла на 16,4%. Этот показатель составил 57,5 тысячи рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра финансов республики Алла Анфимова.

Налог на доходы физических лиц поступил в консолидированный бюджет региона в размере 69 миллиардов рублей. Это на 18,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Как отметила спикер, основной причиной роста налога является индексация зарплаты

Напомним, количество безработных в Татарстане сократилось до шести тысяч человек.

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