В бюджет Татарстана поступление акцизов на алкоголь снизилось на 1,5 млрд рублей

Акцизы на алкоголь принесли 5 миллиардов рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В консолидированный бюджет Татарстана за первые семь месяцев 2023 года поступление акцизов на алкоголь снизилось на 1,5 миллиарда рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра финансов республики Алла Анфимова. По ее словам, это связано с отменой компенсации потерь бюджетов. Всего с начала года было собрано 23,4 миллиарда рублей, что на 600 миллионов рублей меньше запланированного.

При этом акцизы на алкоголь принесли 5 миллиардов рублей, на пиво - 7,5 миллиарда рублей, на нефтепродукты - 10,8 миллиарда рублей, на жидкую сталь - 28 миллионов рублей.

Напомним, жители Татарстана просят остановить повсеместное открытие алкомаркетов.

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