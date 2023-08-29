В Казани на доме дворянки Колодкиной разместят светящуюся табличку

Памятная надпись увековечит память о татарском писателе Фатихе Амирхане. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани на доме дворянки Людмилы Колодкиной разместят светящуюся табличку. Речь идет об объект, расположенном на улице Жуковского. Соответствующий проект прошел экспертизу Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Памятная надпись увековечит память о татарском писателе Фатихе Амирхане, который жил в знаменитом «янтарном домике». На нем будет написано: «Дом Колодкиной Л.А., здесь в 1916-1926гг. жил татарский писатель и общественный деятель Фатих Амирхан, (кон.19в.)».

Настенная конструкция представит из себя вывеску с объемными световыми буквами и знаками без фона на общем металлическом каркасе с внутренней подсветкой. В настоящее время рассматривается несколько вариантов табличек из разных материалов.

Напомним, в Казани старейшее гражданское здание выставили на продажу за пять миллионов рублей.

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