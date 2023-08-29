В Татарстане рабочего убил упавший на землю провод

34-летний мастер в составе выездной бригады проводил отключение электросети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась 25 августа в Ютазинском районе республики. Согласно предварительной версии, 34-летний мастер в составе выездной бригады проводил отключение электросети. В какой-то момент неподалеку от него упал провод под напряжением. По роковой случайности мужчина получил удар током. Через несколько часов он скончался в больнице, сообщает СУ СКР по РТ.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на стройке рабочий выпал из люльки автокрана и разбился.

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