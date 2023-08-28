В Казанском художественном училище планируют проводить экскурсии

Здание училища признано объектом культурного наследия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казанском художественном училище планируют начать проводить экскурсии, тем самым популяризируя объект у туристов. Об этом сообщила на пресс-конференции министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

По ее словам, для организации такой деятельности нужно внести изменения в устав образовательного учреждения.

Здание училища признано объектом культурного наследия. На данный момент в нем продолжают работы по реставрации.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram