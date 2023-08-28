В Казанском художественном училище планируют проводить экскурсии

Здание училища признано объектом культурного наследия.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Казанском художественном училище планируют начать проводить экскурсии, тем самым популяризируя объект у туристов. Об этом сообщила на пресс-конференции министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
По ее словам, для организации такой деятельности нужно внести изменения в устав образовательного учреждения.
Здание училища признано объектом культурного наследия. На данный момент в нем продолжают работы по реставрации.
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