В Казани на проведение «Аксенов-феста» направят 6,7 миллиона рублей

Фестиваль «Аксенов-фест» пройдет с 20 по 23 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани на проведение литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» направят 6,7 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из местного бюджета. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, средства уйдут на транспортные услуги, организацию работы жюри фестиваля и мастер-классы писателей, аренду оборудования и залов, концертную программу и официальный ужин. При этом премии победителей конкурса «Звездный билет» составят около 115 тысяч рублей.

Основными площадками мероприятия станут дом-музей Василия Аксенова, Нацбиблиотека Татарстана, Казанская ратуша и сквер имени Аксенова. Фестиваль пройдет с 20 по 23 сентября.

Отметим, в 2022 году «Аксенов-фест» был посвящен 90-летию писателя. Тогда бюджет празднования также составил 6,7 миллиона рублей.

Напомним, на Лебяжьем озере в Казани прошел третий масштабный гастрофестиваль.

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