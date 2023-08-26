В Лениногорске глава Татарстана вручил школьные портфели будущим первоклассникам

В этом году будет открыто 12 новых школ. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов в Лениногорске вручил школьные портфели будущим первоклассникам. Всего в мероприятии приняли участие 60 детей. Оно прошло на базе Молодежного центра на улице Кошевого.

Как напомнил раис РТ, в этом году за парты впервые сядут 57 тысяч учеников. Будет открыто 12 новых школ.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане внедрят сервисы платформы «Московская электронная школа».

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