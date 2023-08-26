В Татарстане сотрудника УФСИН подозревают в получении взятки

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане сотрудник УФСИН подозревается в получении взятки.

Как полагает следствие, в конце минувшего года один из заключенных предложил 25-летнему младшему инспектору принести в исправительное учреждение наркотики. За это пообещал ему 150 тысяч рублей. После этого приятельница осужденного перевела сумму на карту знакомого сотрудника УФСИН. Мужчина позже передал деньги по назначению. Ни женщина, ни приятель подозреваемого не знали, что участвуют в преступной схеме, сообщает СУ СКР по РТ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы сообщали, что два челнинца пытались передать в колонию смартфоны с помощью квадрокоптера.

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