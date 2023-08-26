КФУ заблокировали доступ к программному обеспечению Microsoft

В вузе уже тестируют российское программное обеспечение. Фото: Мария ЛЕНЦ

Доступ к программному обеспечению Microsoft заблокирован для Казанского федерального университета (КФУ). Об этом сообщает ИА «Татар-информ». В частности, вузу стали недоступны Microsoft Teams, облачный офис Microsoft 365, OneDrive, электронная почта студентов.

По данным издания, причиной веденных ограничений стали санкции, введение США, против ректора КФУ Ленара Сафина.

В вузе уже тестируют российское программное обеспечение.

Ранее мы сообщали, что КФУ выплатит до 300 тысяч рублей первокурсникам-стобалльникам.

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