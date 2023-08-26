Стоимость курицы повысилась на 1,71%
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За неделю в Татарстане подорожали чай и курица, а вот овощи стали дешевле. Соответствующие данные опубликовал Татарстанстат на основе проведенного мониторинга цен.
Черный чай черный за неделю вырос в цене на 1,71% - с 916,30 до 931,74 рубля за кг. Стоимость курицы тоже повысилась на 1,71% - с 189,60 до 192,97 рубля.
Также стали дороже вермишель, свинина, колбаса, сливочное масло, сметана и некоторые другие продукты.
Подешевели в Татарстане картофель, репчатый лук, морковь, капуста и свекла. Цены снизились на 5-8%.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане подорожали бензин и дизельное топливо.
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