Стоимость курицы повысилась на 1,71% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю в Татарстане подорожали чай и курица, а вот овощи стали дешевле. Соответствующие данные опубликовал Татарстанстат на основе проведенного мониторинга цен.

Черный чай черный за неделю вырос в цене на 1,71% - с 916,30 до 931,74 рубля за кг. Стоимость курицы тоже повысилась на 1,71% - с 189,60 до 192,97 рубля.

Также стали дороже вермишель, свинина, колбаса, сливочное масло, сметана и некоторые другие продукты.

Подешевели в Татарстане картофель, репчатый лук, морковь, капуста и свекла. Цены снизились на 5-8%.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане подорожали бензин и дизельное топливо.

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