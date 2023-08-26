Минниханов поручил обеспечить безопасность на Дне Республики Татарстан

Как подчеркнул раис, традиционно на праздничных площадках собирается много людей, поэтому важно обеспечить их безопасность. Фото: пресс-служба раиса РТ

Безопасность жителей необходимо обеспечить во время празднования Дня Республики Татарстан. Соответствующее поручение на совещании в Доме правительства РТ дал глава РТ Рустам Минниханов. Основные праздничные мероприятия по этому случаю пройдут 29 и 30 августа.

Как подчеркнул раис, традиционно на праздничных площадках собирается много людей, поэтому важно обеспечить их безопасность.

Между тем, уже известно, что во время торжественных мероприятий за порядком в Казани будут следить 1,5 тысячи полицейских, сотрудников войск нацгвардии, а также частных охранных предприятий.

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