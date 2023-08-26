В РКБ Казани открылась вторая молельная комната

В открытии комнаты принял участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Фото: ДУМ РТ

В Республиканской клинической больнице (РКБ) открылась вторая молельная комната. Она находится в поликлинике, в корпусе В, на третьем этаже. Одновременно в помещении могут находиться до восьми человек, ее площадь – 15 квадратных метров.

В открытии комнаты принял участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Вместе с ним помещение осмотрел главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев. Они отметили, что прийти помолиться могут не только пациенты, но и сотрудники.

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