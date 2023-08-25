МФЦ Татарстана объяснила панику вокруг отказа от биометрии фейками в интернете

Заявление в МФЦ об отказе от биометрии татарстанцы могут подать в любое время, никаких ограничений по срокам нет. Фото: Алиса ТИТКО

В июне этого года офисы МФЦ Татарстана стали принимать от жителей республики заявления об отказе от сбора и хранения их биометрических данных. И если в июне и июле за этим обращались от 535 до 799 человек, то в конце августа начался настоящий ажиотаж.

«За август этой возможностью воспользовались уже более трех тысяч татарстанцев», - сообщили в МФЦ Татарстана.

Там также объяснили, что этот ажиотаж возник из-за фейковых сообщений в соцсетях и месенджерах. В них говорилось, что оформить отказ от биометрии можно будет оформить лишь до конца августа.

Как пояснила директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова, авторы этих сообщения, да и люди, прочитавшие их, скорее всего, неправильно интерпретировали федеральный закон об идентификации граждан с использованием биометрических данных. Они, возможно, приняли на свой счет объявленный срок обязательной передачи в единую биометрическую систему соответствующих данных о своих клиентах банками и иными организациями. Последние должны предупредить об этом людей и получить их согласие, если оно не получено, то данные просто удалят.

«Написать отказ от биометрии любой гражданин может, когда захочет. Закон для них не устанавливал никаких сроков», - говорит Ленара Музафарова.

К слову, такой отказ никак не повлияет на использование заявителем загранпаспорта с биометрией.

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