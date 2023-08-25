В Татарстане 194 тысячи жителей имеют доход ниже прожиточного минимума Фото: Алексей БУЛАТОВ

Татарстан вошел в топ-3 регионов России с наименьшим числом бедных. Этот показатель в республике составил 5%, как и в Москве. Об этом на пресс-конфренции сообщила глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

В регионе 194 тысячи жителей имеют доход ниже прожиточного минимума. Это почти вдвое меньше общероссийского показателя. По России доля бедных составляет 9,8% от общей численности населения. Самые низкие показатели бедности зафиксированы в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном оку (по 4,5%).

Напомним, средняя зарплата в Татарстане достигла 56 тысяч рублей.

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