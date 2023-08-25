В торжественном мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Фото: tatarstan.ru

В Казани состоялось открытие центра продуктового развития компании «Соллерс». В торжественном мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

«Соллерс» выступит площадкой продуктовой кооперации с технологическим партнерами в России и за рубежом. В настоящее время центр занимается локализацией интеграции дизельного топлива и разрабатывает проект полного привода для автомобилей. Там работает 300 человек.

Кроме того, Минниханову продемонстрировал рабочие процессы в офисных помещениях. Также ему презентовали беспилотный автомобиль «УАЗ Патриот» и автомобили скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее Рустам Минниханов назвал задачи по созданию условий для инвесторов в Татарстане. Работа в этом направления уже организована.

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