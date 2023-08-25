Количество безработных в Татарстане сократилось до 6 тысяч человек

Соискателям готовы предложить 36 тысяч вакансий Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане на данный момент зарегистрировано порядка 6 тысяч безработных. Для них есть 36 тысяч вакансий. Статистики озвучила глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

Как подчеркнула руководитель ведомства, уровень безработицы в Татарстане, как и в России в целом, находится на историческом минимуме.

Кроме этого, Зарипова дополнила, что в республике уровень бедности составляет 5%, что почти в два раза ниже, чем по стране.

Ранее в Казани назвали топ-5 высокооплачиваемых вакансий.

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