Большинство травм получены в процессе работы на станке, с различным вращающимся оборудованием. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Татарстане с начала 2023 года на производствах погибли 13 человек. Еще 45 сотрудников получили тяжелые травмы. Об этом сообщила глава Минтруда республики Эльмира Зарипова. По словам министра, травмы сотрудники получили в отраслях обрабатывающего производства, добычи полезных ископаемых, транспортировки, хранения и строительства. Большинство из них связаны с работой на станке, с различным вращающимися элементами.

Кроме того, бывали случаи падения с высоты и ДТП, в результате которых пострадавшие получили тяжелые травмы.

Как отметила Зарипова, в 2023 году за травмы рабочих к ответственности привлекли более семи тысяч должностных лиц. В следственном комитете Татарстана завели 63 уголовных дела, 24 из которых уже направлены в суды.

Напомним, на КАМАЗе раскрыли обстоятельства гибели рабочего на литейном заводе.

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