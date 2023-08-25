Ряд домов Казани с 5 по 7 сентября ждет отключение воды

Сроки отключения воды могут быть скорректированы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани ряд домов и социальных объектов с 5 по 7 сентября останутся без воды. Это касается тех, кто подключен к сетям АО «Татэнерго», сообщает пресс-служба мэрии города.

Причиной временных неудобств является проведение ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей. Сроки отключения воды могут быть скорректированы.

Кроме того, из-за проведения поэтапных гидроиспытаний, капитального ремонта, реконструкции тепловодов адреса некоторых домов в графике могут быть указаны несколько раз.

Напомним, в Кировском районе Казани на несколько дней отключат воду из-за аварии.

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