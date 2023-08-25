Умер главврач казанской поликлиники №21 Рустем Гайфуллин

Рустем Гайфуллин родился 6 сентября 1966 года. Фото: poliklinika21.ru

Умер главный врач городской поликлиники №21 Рустем Гайфуллин. Он ушел из жизни 25 августа на 56-м году жизни. Об утрате сообщила пресс-служба медицинской организации.

Рустем Гайфуллин родился 6 сентября 1966 года. В 1988 году он окончил КГМУ по специальности «лечебное дело». Свою карьеру начинал с должности врача-хирурга в городской больнице №18. С 2018 года стал главным врачом городской поликлиники №21.

«Рустем Фаизович один из истинных профессионалов системы здравоохранения, прошел трудовой путь от врач-интерна хирургического отделения до главного врача городской поликлиники №21», - отметил коллектив медучреждения.

Главврач был награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

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