Страны БРИКС выразили готовность помочь в проведении саммита 2024 года в Казани

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР 24 августа приняли декларацию 15-го саммита объединения «Йоханнесбург-2». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Страны БРИКС выразили готовность помочь России в проведении саммита 2024 года в Казани. Соответствующий тезис содержится в декларации «Йоханнесбург-2».

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР 24 августа приняли декларацию 15-го саммита объединения «Йоханнесбург-2». В список приглашенных стран вошли Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Они станут полноформатными членами БРИКС с 1 января 2024 года.

Отметим, в 2023 году 15-й саммит БРИКС прошел в Южноафриканской республике.

Напомним, Владимир Путин согласует дату саммита БРИКС в Казани по дипломатическим каналам.

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