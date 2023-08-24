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НовостиОбщество24 августа 2023 15:53

В Татарстане лишенных прав водителей отучат ездить пьяными при помощи VR-очков

Такие очки помогают имитировать поведение и реакции нетрезвого человека
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Социально-просветительский проект «Автотрезвость» нацелен на профилактику нетрезвого вождения и повышение безопасности дорожного движения. Фото: vk.com/rnd_mzrt

Социально-просветительский проект «Автотрезвость» нацелен на профилактику нетрезвого вождения и повышение безопасности дорожного движения. Фото: vk.com/rnd_mzrt

В Татарстане водителей, лишенных прав, будут отучать от пьяной езды при помощи VR-очков. Занятия будут проводиться на базе Республиканского наркологического диспансера, который подписал соглашение о сотрудничестве с АНО «Зеленый круг».

Комплекты оборудования для проведения обучения диспансеру безвозмездно передал АО «Татспиртпром».

«Фактически обманывая зрение, VR-очки позволяют передать эффект алкогольного опьянения без единой капли алкоголя и помогают имитировать поведение и реакции нетрезвого человека», - сообщили в медучреждении.

Социально-просветительский проект «Автотрезвость» нацелен на профилактику нетрезвого вождения и повышение безопасности дорожного движения.

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