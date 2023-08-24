В Кировском районе Казани на несколько дней отключат воду из-за аварии

Также будет понижено давление воды в Вахитовском и Приволжском районах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ряде домов Кировского района Казани отключат воду. Это связано с производством аварийных ремонтных работ на водоводе.

Жители останутся без воды с 22.00 25 августа до 14.00 27 августа. Под отключение попадают 45 многоквартирных домов, один детсад, 26 административных зданий.

Также будет понижено давление воды в Вахитовском и Приволжском районах.

С полным списком адресом, попавших под отключение, можно ознакомиться на сайте Водоканала Казани.

Подвоз воды осуществляется по заявкам, поступающим по телефону: +7(843)231-62-60.

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