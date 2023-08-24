В Казани дефицит бюджета в 2023 году вырос до 5,3 млрд рублей

Объем бюджета Казани на 2023 год по доходам составит 38,6 миллиарда рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани дефицит бюджета в 2023 году вырос до 5,3 миллиарда рублей. Об этом на сессии сообщил начальник финансового управления города Ирек Мухаметшин.

По словам Мухаметшина, бюджет столицы Татарстана получил дополнительную финансовую помощь от правительства республики. В связи с этим доходы и расходы вырастут почти на 200 миллионов рублей.

Кроме того, предложено увеличить расходную часть бюджета почти на 700 миллионов рублей. Эти средства уйдут на содержание муниципальных учреждений, городское благоустройство, приобретение жилья для малоимущих семей.

В результате объем бюджета Казани на 2023 год по доходам составит 38,6 миллиарда рублей, а по расходам - 43,9 миллиарда рублей. Дефицит планируют покрыть за счет остатков средств бюджета на начало года.

Напомним, с начала 2023 года консолидированный бюджет Татарстана пополнился на 252 млрд рублей.

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