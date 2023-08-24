В Набережных Челнах назвали УК, которые полностью погасили долги по теплу

В городе наблюдается положительная тенденция по погашению долгов за отопление. Фото: Александр ГЛУЗ

На встрече с представителями СМИ директор филиала АО «Татэнерго» в Набережных Челнах Айрат Зайнуллин назвал городские управляющие компании (УК), которые смогли полностью погасить свои долги за поставку тепла. Это УК «Электротехников», УК «Жилэнергосервис», УК «Автозаводский», УК «Паритет», УК «АНГ».

По информации на 1 августа 2023 года, челнинские УК остаются должны ресурсоснабжающей организации 155,8 миллиона рублей, из них 61,3 миллиона - просроченные платежи. По словам Зайнуллина, это на 7,6 миллиона рублей меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. То есть отмечается положительная тенденция.

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