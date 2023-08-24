В Казани ремонт крыши сгоревшего дома по улице Чехова обойдется в 40 млн рублей

Специалисты в рамках ремонта восстановят герметичность кирпичных каналов дымоходов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани ремонт крыши сгоревшего дома по улице Чехова обойдется в 40,7 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из местного бюджета. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Согласно постановлению, речь идет о доме №8/2 на улице Чехова. Там 14 июня произошел пожар. Специалисты в рамках ремонта восстановят герметичность кирпичных каналов дымоходов.

Контролировать работы будет глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

Напомним, в центре Казани 14 июня около 18.30 произошел крупный пожар. В пятиэтажном жилом доме №8/2 по улице Чехова загорелась крыша.

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