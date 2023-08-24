Всего планируют проверить не менее шести тысяч автомобилей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане летом на чистоту выхлопных газов проверили более 4,5 тысячи машин, в том числе 245 грузовых автомобилей и 323 автобуса. Это проводится в рамках операции «Чистый воздух», сообщает Минэкологии республики.

Инспекторы выявили 3,7 тысячи авто с бензиновыми двигателями, 569 - с дизельными и 233 на газомоторном топливе. При этом в 133 машинах зафиксировали превышения норм по загрязняющим веществам.

Кроме того, в республике продолжается работа по переводу машин на малотоксичные виды моторного топлива. Речь идет о сжатом природном газе, который рассматривается как экологический вид.

Отметим, подобные проверки продлятся до 30 сентября. Всего планируют обследовать не менее шести тысяч автомобилей.

Напомним, в Татарстане за семь месяцев 2023 года в ДТП погибли девять детей.

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