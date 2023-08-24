В Казани на 18 участках появятся проекционные пешеходные переходы

Инновационный пешеходный переход проецирует изображение «зебры» в темное время суток на асфальт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Казани закупают 40 уличных проекторов для проекционных пешеходных переходов. Их установят на 18 участках столицы Татарстана. На это направят 7,9 миллиона рублей. Средняя цена одного проектора – 125 тысяч рублей. На портале госзакупок опубликован соответствующий тендер.

На данный момент в Казани уже работают несколько проекционных пешеходных переходов. Новые появятся на улицах Фучика, Короленко, Бутлерова, Марджани, Хади Такташа и других.

Инновационный пешеходный переход проецирует изображение «зебры» в темное время суток на асфальт.

Ранее мы сообщали, что в центре Казани появится новая пешеходная зона со смотровыми площадками.

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