В Набережных Челнах создали видеоролик о возрождении храма Николая Чудотворца

Храм святителя Николая Чудотворца был построен в 1722 году. Фото: скриншот

В Набережных Челнах сняли клип о возрождении храма святителя Николая Чудотворца. В съемках приняли участие прихожане. Соответствующий фрагмент видеоролика опубликован в одной из групп социальных сетей священного сооружения.

Решение о съемках клипа было принято, чтобы привлечь внимание горожан к строительству храма святителя Николая Чудотворца. Идея принадлежит руководителю воскресной школы Веронике Подвалове.

По кадрам видно, что основными местами съемки стали летняя трапезная и набережная Габдуллы Тукая. Там изначально был возведен первый Никольский храм.

Отметим, храм святителя Николая Чудотворца был построен в 1722 году. В здании размещались типография, учебные классы и склад. В период строительства Нижнекамской ГЭС объект был затоплен. Решение о его восстановлении было принято лишь в 2015 году.

Напомним, Соборную мечеть Казани окончательно решено построить в Адмиралтейской слободе.

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