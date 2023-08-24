Убил за 500 рублей: житель Татарстана жестоко расправился с приятелем

Подозреваемый избивал жертву битой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В совершении убийства подозревается 37-летний житель Набережных Челнов.

Согласно предварительной версии, 20 августа челнинец, который проживает в поселке Элеваторная Гора, позвал на помощь трех приятелей – нужно было разгрузить тюки с сеном. В какой-то момент один из друзей зашел в дом отдохнуть, после чего хозяин заявил, что у него пропали 500 рублей. В краже он обвинил приятеля и накинулся на него с битой – избил, а затем выгнал.

Утром следующего дня тело 43-летнего мужчины с многочисленными травмами, в том числе переломами ребер, было найдено недалеко от дома, где и произошел инцидент.

Следствие намерено обратиться в суд с просьбой заключить подозреваемого под стражу.

Ранее мы сообщали, что житель Татарстана убил приятеля и сразу пошел спать.

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