Выпускников медицинских вузов Татарстана будут распределять на работу в селах

Всего в этом году из медвузов РТ выпускаются 726 ординаторов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане молодым специалистам, окончившим медвуз, нужно будет год отработать в районном медицинском учреждении. Как сообщил министр здравоохранения региона Марсель Миннуллин, после этого выпускники смогут трудоустроиться в республиканские центры высокотехнологичной медпомощи.

«Без вопросов медики смогут получить работу в ВМП-центрах, но только через год. А год они должны обязательно работать в курируемых районах», - отметил Миннуллин.

За молодым специалистом закрепят наставника из ВМП-центра, а местные власти предоставят жилье, которое оплатит муниципалитет.

Министр также уточнил, что подобная отработка не касается специалистов, обучающихся по целевым направлениям. Всего в этом году из медвузов РТ выпускаются 726 ординаторов.

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