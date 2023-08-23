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НовостиОбщество23 августа 2023 17:05

Выпускников медицинских вузов Татарстана будут распределять на работу в селах

Специалистам нужно будет год отработать в районе
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Всего в этом году из медвузов РТ выпускаются 726 ординаторов.

Всего в этом году из медвузов РТ выпускаются 726 ординаторов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане молодым специалистам, окончившим медвуз, нужно будет год отработать в районном медицинском учреждении. Как сообщил министр здравоохранения региона Марсель Миннуллин, после этого выпускники смогут трудоустроиться в республиканские центры высокотехнологичной медпомощи.

«Без вопросов медики смогут получить работу в ВМП-центрах, но только через год. А год они должны обязательно работать в курируемых районах», - отметил Миннуллин.

За молодым специалистом закрепят наставника из ВМП-центра, а местные власти предоставят жилье, которое оплатит муниципалитет.

Министр также уточнил, что подобная отработка не касается специалистов, обучающихся по целевым направлениям. Всего в этом году из медвузов РТ выпускаются 726 ординаторов.

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