Горздрав Челнов опроверг информацию об отказе медицинской помощи Иркэ

В Управлении здравоохранения провели проверку, отметив, что разлетевшиеся по соцсетям сообщения не соответствуют действительности. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горздраве Набережных Челнов опровергли информацию об отказе в медицинской помощи певице Иркэ. Девушка повредила руку и обратилась в местный травмпункт, ей не понравилось обслуживание.

В Управлении здравоохранения провели проверку, отметив, что разлетевшиеся по соцсетям сообщения не соответствуют действительности. По словам специалистов, помощь в травматологическом пункте БСМП оказывается всем обратившимся в установленном порядке.

- Чтобы получить медпомощь в травмпункте, необходимо заполнить медкарту в регистратуре, чего пациентка не сделала и обратилась за медпомощью в РКБ. Экстренная помощь пациентам, нуждающимся в немедленной госпитализации, оказывается без очереди. Специализированная травматологическая помощь, в том числе и рентгенография, оказывается в БСМП круглосуточно жителям из 11 районов республики, - ответили в Управлении.

Там также сообщили, что певица получила необходимую помощь.

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