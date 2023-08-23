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НовостиПроисшествия23 августа 2023 13:44

В Татарстане суд вынес приговор девушке-курьеру телефонных мошенников

Жертва телефонных мошенников в Татарстане простила девушку, забравшую у нее деньги
Адам САГАЛ
6-летняя девушка участвовала в мошеннической схеме «родственник попал в ДТП»

6-летняя девушка участвовала в мошеннической схеме «родственник попал в ДТП»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане вынесен приговор студентке из Оренбургской области, которая выступала курьером мошенников.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, 16-летняя девушка весной текущего года участвовала в мошеннической схеме «родственник попал в ДТП» - она забрала у пожилой женщины 600 тысяч рублей. Часть суммы оставила себе, остальную отправила заказчикам.

Свою вину девушка признала, ущерб пострадавшей возместила. Пенсионерка попросила прекратить дело, сославшись на то, что фигурантка является сиротой и студенткой. В результате суд назначил девушке штраф в размере 30 тысяч рублей и освободил от наказания.

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении остальных соучастников преступления.

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