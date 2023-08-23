В Татарстане введена должность помощника мирового судьи

Введение новой должности поддержал Совет судей республики.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В аппаратах мировых судей Татарстана введена должность помощника мирового судьи. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
Согласно указу, изменение внесли в Реестр должностей государственной гражданской службы. Теперь должность консультанта заменяется «помощником мирового судьи». Это решение было принято с связи с тем, что новое наименование точнее отражает функционал работника.
«В районных судах республики должность с аналогичными функциональными обязанностями называется «помощник судьи», - пояснил министр юстиции Рустем Загидуллин.
Отметим, переименование поддержал Совет судей республики. Также оно соответствует региональной практике формирования структуры аппаратов мировых судей в Приволжском федеральном округе.
Напомним, Госсовет Татарстана утвердил 11 новых мировых судей.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram