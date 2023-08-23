В Татарстане введена должность помощника мирового судьи

Введение новой должности поддержал Совет судей республики. Фото: Артем КИЛЬКИН

В аппаратах мировых судей Татарстана введена должность помощника мирового судьи. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Согласно указу, изменение внесли в Реестр должностей государственной гражданской службы. Теперь должность консультанта заменяется «помощником мирового судьи». Это решение было принято с связи с тем, что новое наименование точнее отражает функционал работника.

«В районных судах республики должность с аналогичными функциональными обязанностями называется «помощник судьи», - пояснил министр юстиции Рустем Загидуллин.

Отметим, переименование поддержал Совет судей республики. Также оно соответствует региональной практике формирования структуры аппаратов мировых судей в Приволжском федеральном округе.

Напомним, Госсовет Татарстана утвердил 11 новых мировых судей.

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