Путин согласует дату саммита БРИКС в Казани по дипломатическим каналам

Саммит проходит в Йоханнесбурге (ЮАР). Президент России выступил на нем по видеосвязи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В эту среду, 23 августа, в рамках пленарной сессии с участием лидеров стран БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) по видеосвязи выступил президент РФ Владимир Путин. Среди прочего он отметил, что в 2024 году право председательствования в БРИКС перейдет России. Главная сессия на высшем уровне пройдет в Казани под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

«Конкретные даты согласуем с коллегами по дипломатическим каналам», - отметил Владимир Путин.

Напомним, что заседание БРИКС в Казани ориентировочно пройдет в октябре 2024 года.

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