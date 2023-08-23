В Альметьевске хедлайнерами Дня нефтяника 2023 станут Полина Гагарина и «Любэ»

Концерт начнется в 17:00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Альметьевске хедлайнерами Дня нефтяника 2023 станут певица Полина Гагарина и группа «Любэ». Праздничный концерт с участием звезд состоится 2 сентября, сообщает пресс-служба компании «Татнефть».

Гостей и жителей города также ждут выступления группы «Моя Мишель», артиста Раиля Арсланова и рок-группы «Рондо». Концерт начнется в 17.00. А в 22.00 небо над нефтяной столицей Татарстана озарит праздничный салют. Отметим, местом проведения основных торжеств в честь Дня нефтяника в Альметьевске выбрали у ДК «Нефтьче».

Напомним, в Казани в День города и республики откроют парк у набережной реки Ноксы.

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