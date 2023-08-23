Ранее общий объем финансирования программы развития культуры составлял более 12 миллиардов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Казани на программу развития культуры выделят еще свыше 1 миллиарда рублей. Средства на эти цели направят из местного и республиканского бюджетов. Соответствующий проект постановления подписал исполком города.

Теперь объем финансирования по направлению развитие культуры в Казани превысил 13,9 миллиарда рублей. Из них 11,3 миллиарда рублей выделят из бюджета столицы Татарстана, 1,1 миллиарда рублей - из республиканского и еще 1,4 миллиарда рублей из внебюджетных источников.

По итогам в 2024 году на эти цели направят более двух миллиардов рублей. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Отметим, ранее общий объем финансирования программы развития культуры составлял более 12 миллиардов рублей.

Напомним, в Татарстане на ремонт учреждений культуры выделили 411 миллионов рублей.

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