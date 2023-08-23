Общественное пространство будет находится между детским парком и экстрим-парком «УРАМ». Фото: kzn.ru

На набережной Казанки в 2023 году появится сквер Учителя с амфитеатром и павильоном «Белем». Он расположится на территории площадью 0,72 гектара, сообщает пресс-служба мэрии города.

Общественное пространство будет находиться между детским парком и экстрим-парком «УРАМ». На площадке с амфитеатром и павильоном обустроят интерактивные пространства для детей и мультимедийные экспозиции. А в центре расположится скульптура, посвященная учителям.

Напомним, в 2023 году два района Казани получили рекордную сумму по программе «Наш двор».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram