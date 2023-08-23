В этот же день будут отмечать День Республики Татарстан

В Набережных Челнах 30 августа состоится фестиваль цветов «Акварель – 2023». Выставка объемных цветочных композиций пройдет на проспекте Хасана Туфана – на участке от проспекта Чулман до улицы Раскольникова. Программа праздника также включает фестиваль народных художественных промыслов «Город мастеров», ярмарку цветов. Начало мероприятия в 10.00.

В этот же день в Набережных Челнах будут отмечать День Республики Татарстан. В 11.00 на ипподроме стартуют скачки и соревнования по национальной борьбе кореш.

На майдане парка «Прибрежный» состоится основная праздничная концертная программа. Она начнется в 16.30. Перед собравшимися выступит Филюс Кагиров, «Хор Турецкого» и «МОТ». Завершится вечер в 21.00 праздничным салютом.

Ранее мы сообщали, что в Казани на Дне города и республики выступят Клава Кока и Jony.

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