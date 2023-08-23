В Татарстане хотят запустить экологичное производство бензина класса 5 и выше

Как отметил Константин Дементьев, переход к твердым катализаторам позволит сильно повысить экологичность производства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане планируют запустить экологичное производство бензина класса 5 и выше. Соответствующий проект на заседании презентовали раису республики Рустаму Минниханову.

По словам замдиректора Института нефтехимического синтеза имени Топчиева Константина Дементьева, среди всех компонентов бензинов ни один не соответствует техническому регламенту по таможенному союзу. Исключением является алкилбензин.

Производства алкилбензинов основано на использовании жидких кислот в качестве катализатора. Однако специалисты выявили ряд недостатков. Это необходимость утилизации и переработки использованных кислот, применения специальной стали из-за коррозии, высокая сложность оборудования и затраты на их приобретение, а также высокие требования к безопасности производства.

Как отметил Дементьев, переход к твердым катализаторам позволит сильно повысить экологичность производства, упростить процессы и добиться сохранения или повышения производительности, при снижении затрат почти в три раза. Эту технологию можно легко встроить в работу нефтеперерабатывающих заводов.

Напомним, в Татарстане вновь растут цены на бензин.

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