В Чувашии общая потребность финансирования работ по капремонту домов составляет 261,2 миллиарда рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чувашии с 2024 года плата за капремонт может вырасти на 25%. Соответствующий проект постановления подготовил Минстрой республики.

Согласно проекту, эта мера поможет снять острую социальную напряженность. При этом общая потребность финансирования работ по капремонту домов составляет 261,2 миллиарда рублей.

В настоящее время жители Чувашии за капремонт в домах с лифтом платят 8 рублей за квадратный метр, а без лифта - 7,4 рубля. По подсчетам специалистов, при повышении цен в 2043 году Фонд капитального ремонта составит 215,1 миллиарда рублей.

При приятии проекта постановления в следующем году взносы на ремонт вырастут до 9,3 рубля за квадратный метр в домах без лифта и до 10 рублей - с лифтом.

Напомним, в Казани на улице Гареева ввели в эксплуатацию компенсационный дом.

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