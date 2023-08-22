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НовостиНедвижимость22 августа 2023 13:44

Раис Татарстана встретился с главой турецкой строительной компании

Обсуждались вопросы совместной работы
Адам САГАЛ
Также в мероприятии приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин и помощник раиса РТ Олеся Балтусова. Фото: пресс-служба раиса РТ

Также в мероприятии приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин и помощник раиса РТ Олеся Балтусова. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел в Казани встречу с председателем Совета директоров компании «Полимекс» Эролом Табанджа. Стороны обсуждали дальнейшую совместную работу в сфере строительства.

К слову, турецкая компания уже работала в Татарстана – реализован ряд проектов в области строительства отелей в столице республики. Штаб-квартира предприятия находится в Стамбуле.

Также в мероприятии приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин и помощник раиса РТ Олеся Балтусова.

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