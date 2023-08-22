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НовостиЭкономика22 августа 2023 12:09

Прожиточный минимум в Татарстане намерены увеличить на 747 рублей

Подготовлен соответствующий проект постановления правительства республики
Адам САГАЛ
Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 14 133 рубля

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 14 133 рубля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане прожиточный минимум на 2024 год может составить 12 966 рублей. Это на 747 рублей больше, чем сейчас. Соответствующий проект постановления Кабмина РТ подготовлен Минтрудом РТ. Документ направлен на антикоррупционную экспертизу.

Если проект утвердят, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 14 133 рубля, для пенсионеров — 11 151 рубля, для детей — 12 577 рублей.

Отметим, что от размера прожиточного минимума зависит сумма ряда выплат и пособий.

Ранее глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова объяснила, почему в республике МРОТ выше, чем в целом по России.

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