Реконструкцию Горьковского шоссе завершат в октябре 2024 года

После реконструкции пропускная способность дороги вырастет в 1,5-2 раза. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В октябре 2024 года в Казани завершат реконструкцию Горьковского шоссе. Общая стоимость проекта составит 27,1 млрд рублей. Информацию озвучили в рамках пресс-тура по стройке.

Как отметил мэр столицы Татарстана, благодаря реконструкции увеличится пропускная способность дороги, на выходе получится магистраль без светофоров.

Работы на дороге начались в начале 2022 года, ее планируют расширить до шести полос. После выполнения реконструкции пропускная способность вырастет в 1,5-2 раза.

Ранее мы сообщали, что на участке Горьковского шоссе частично ограничат движение до конца года.

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